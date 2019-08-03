Москва, , 19:57 — REGNUM

Один из сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ пострадал во время несогласованной акции в Москве. Он доставлен в больницу. Подозреваемый в нападении задержан.

«В субботу, 3 августа, на Пушкинской площади в Москве в ходе обеспечения общественного порядка сотрудник Росгвардии получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции. Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его. Подозреваемый задержан и передан полицейским. Росгвардеец госпитализирован бригадой скорой помощи», — сообщается на сайте ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей, проводят в Москве несанкционированные акции протеста с требование регистрации для участия в выборах оппозиционных кандидатов.

В субботу, 27 июля у здания мэрии прошла акция, собравшая порядка 3,5 тысяч человек, более 1300 были задержаны, более 60% из задержанных, по сообщениям СМИ, не являются жителями Москвы.

В субботу, 3 августа, прошла еще одна несогласованная акция, в которой приняли участие, по официальным данным МВД, порядка 1500 человек.

За различные правонарушения задержано около 600 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками Росгвардии совместно с МВД России принимаются исчерпывающие меры по обеспечению правопорядка на несогласованной акции», — подчеркивает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.