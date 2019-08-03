Москва, 3 августа 2019, 19:57 — REGNUM
Один из сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ пострадал во время несогласованной акции в Москве. Он доставлен в больницу. Подозреваемый в нападении задержан.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей, проводят в Москве несанкционированные акции протеста с требование регистрации для участия в выборах оппозиционных кандидатов.
В субботу, 27 июля у здания мэрии прошла акция, собравшая порядка 3,5 тысяч человек, более 1300 были задержаны, более 60% из задержанных, по сообщениям СМИ, не являются жителями Москвы.
В субботу, 3 августа, прошла еще одна несогласованная акция, в которой приняли участие, по официальным данным МВД, порядка 1500 человек.
За различные правонарушения задержано около 600 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.