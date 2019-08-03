Москва, , 17:02 — REGNUM

В Москве 3 августа проходит несогласованная акция оппозиции. Полиция проводит задержания.

Сайт «ОВД — Инфо» сообщает о более чем трехстах задержанных, отмечая, что эта информация актуальна на 16:00. Ранее данные о задержанных опубликовало МВД. По их данным, задержали 30 человек.

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«Закономерною, что на эту акцию 3 августа в Москве пришло намного меньше людей, чем неделю назад. Очевидно, что снова готовилась провокация, не зря устроители акции опять старались вывести на улицы как можно больше несовершеннолетних. И понятно, что прошлая акция финансировалась, и финансировалась неплохо, если были даже подвозы населения», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, директор центра политического анализа (ЦАП) Павел Данилин.

«А после сообщения Следственного комитета, теперь мы даже знаем, как финансировались эти акции, — продолжил эксперт, — Конечно, нет никаких сомнений, что люди, которые получали деньги своих сторонников как указывает Следственный комитет, абсолютно преступным путем, тратили их в последствии отнюдь не на нужды проклитической борьбы, а на себя. Суммы громадные. Что касается Волкова, нам известно, что тратил их на своих женщин, на что тратил Навальный — не знаю, но тоже можно догадаться. Много неучтенных денег, пришедших непонятно каким образом, несомненно, ставят много вопросов.»

«Очень хорошо, что правоохранительные органы так отработали, и вскрыли всю эту цепочку. Теперь нам осталось привлечь к ответственности тех, кто эти деньги получал и использовал таким образом», — подытожил свой комментарий Павел Данилин.

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