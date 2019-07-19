Ростов-на-Дону, , 17:18 — REGNUM

Ещё два новых центра выдачи паспортов РФ жителям Донбасса начали работу в Ростовской области. Пункты приёма документов расположены в приграничных с территорией Украины населённых пунктах — в посёлке Матвеев Курган и городе Донецке.

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«Это значительно увеличит оборот. Сегодня выдаётся примерно 500 паспортов в день, при тех задачах, которые сегодня перед ними стоят, значит, будет выдаваться где-то 4−5 тыс. паспортов. В ближайшие несколько месяцев [появится] еще четыре [центра выдачи]. Итого, вместо двух на сегодняшний день, будет работать восемь пунктов выдачи паспортов на территории Ростовской области», — цитирует ТАСС заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

По его словам, четыре новых отделения по вопросам миграции появятся ближе к сентябрю.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что два пункта выдачи паспортов РФ жителям Донбасса были открыты в конце апреля текущего года. Жителей Донецкой Народной Республики принимают в селе Покровское Неклиновского района, граждан из Луганской Народной Республики ждут в Новошахтинске.

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Жители ДНР смогут получить паспорта РФ в ростовском селе Покровское