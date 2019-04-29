Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ

Екатерина Булатова, , 17:10 — REGNUM

В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме начал работу отдел по вопросам миграции отдела МВД РФ, сотрудники которого принимают заявления на получение паспорта РФ от жителей Луганской Народной Республики. Сегодня, 29 апреля, российской стороне передан первый пакет документов, в котором около 80 заявлений от граждан ЛНР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Местоположение так называемого центра выдачи паспортов РФ выбрано не случайно. Всего лишь в нескольких километрах от города находится российско-украинская граница (Луганская область). Здание, расположенное на улице Рабоче-Крестьянской, 19, было оборудовано необходимой техникой всего за пару дней. 10−12 штатных сотрудников с потоком желающих получить российское гражданство справятся, говорят в МВД.

В здании оборудовано три кабинета. После того, как будет принято положительное решение о получении гражданства РФ, гражданину ЛНР необходимо прибыть в отдел по вопросам миграции отдела МВД РФ по городу Новошахтинску и пройти несложную процедуру. Чтобы получить документ, нужно посетить кабинет дактилоскопии, принести присягу гражданина РФ и уже после этого получить российский паспорт.

Стоит отметить, что претендовать на получение паспорта РФ могут только постоянно проживающие на территории ЛНР граждане, то есть не имеющие разрешения вида на жительство и самого вида на жительство граждане сопредельного государства.

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По словам заместителя начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслана Найды, каждый день не менее 200 жителей республики обращаются в правоохранительные органы по вопросу получения российского паспорта.

«Документ очень долгожданный, люди ждали. Ажиотаж наблюдается. Мы делаем всё возможное, чтобы организовать должным образом работу по приёму документов. После обработки отправляем российским коллегам. Ведётся разъяснительная работа. Технически всё абсолютно удобно. Заявитель лично должен будет приехать за документом после того, как будет принято положительное решение», — сказал он.

Сотрудники новошахтинского отдела по вопросам миграции разъясняют, что приём документов заявителей может быть осуществлён через представителей МВД Донецкой и Луганской Народных Республик, рассмотрение данных заявлений будет осуществляться на территории Ростовской области. Срок рассмотрения — до трёх месяцев. Предполагается, что при условии положительного решения о приёме в российское гражданство жителям ДНР и ЛНР будут оформляться паспорта граждан РФ. При желании будут оформлены заграничные паспорта.

«Пакет документов для предоставления госуслуг и функций прост: люди пишут заявление, подают документы, удостоверяющие их личность (заверенные копии), предоставляют документы о смене фамилии, об оплате госпошлины и фотографии. Если все документы оформлены правильно, они принимаются на рассмотрение», — отметил прикомандированный сотрудник ГУ МВД РФ по Ростовской области Александр Саврасов.

Выходец из Луганской Народной Республики Максим Стёпкин (его супруга из Новошахтинска) в настоящее время не может достойно обеспечить семью в связи с проблемами с трудоустройством. Из документов у него только паспорт гражданина ЛНР.

«Я сейчас не живу, а существую. У меня никаких прав, ничего в принципе нет. Все жители Донбасса очень долго этого ждали. Я пришёл разведать, что и как. Документы готов подать хоть сегодня, чтобы как можно быстрее получить гражданство РФ и устроиться на работу. Очень много проблем, с которыми приходится сталкиваться гражданам ЛНР. Многие не могут ни ипотеку взять, ни детей в детский сад устроить, все медицинские услуги для нас платные», — отметил собеседник ИА REGNUM.

С ответом на вопрос об украинском гражданстве Максим не медлит:

«Я буду отказываться от украинского паспорта. Решение принято в связи с тем, что на Украине брат на брата пошёл, мне не хочется иметь ничего общего с этим».

«Получение российского паспорта позволит почувствовать себя человеком. После получения паспорта у жителей ЛНР появится больше возможностей, потому как других правовых документов у них нет. Можно сказать, что это один из способов защиты. Жить под обстрелами очень выматывает», — поделилась заместитель начальника управления миграционной службы ЛНР Инна Луговская.

ИА REGNUM отмечает, что центр выдачи паспортов РФ в Новошахтинске принимает заявления только от жителей Луганской Народной Республики. Для жителей Донецкой Народной Республики будет открыт дополнительный отдел по вопросам миграции МВД России по Ростовской области. По неофициальной информации, он откроется в посёлке Матвеев Курган.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Решение об этом было принято из гуманитарных соображений.

Так, для жителей Донбасса снимается требование о проживании на территории РФ не менее пяти лет, им также нет необходимости сдавать ранее обязательные экзамены.

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