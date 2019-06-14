Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В Ростовскую область за получением паспорта гражданина РФ из Донецкой Народной Республики отправились 34 человека. По словам начальника миграционной службы МВД ДНР Владимира Краснощоки, доставлять граждан на Дон за документами планируется ежедневно.

Ранее сообщалось, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Решение об этом было принято из гуманитарных соображений.

За это время миграционная служба МВД ДНР приняла более 8 тыс. пакетов документов на получение российского паспорта. Из них 7,5 тыс. направлены в село Покровское Неклиновского района Ростовской области, где открыто отделение по вопросам миграции отдела МВД России по региону. Это второй центр выдачи паспортов РФ жителям Донбасса.

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ИА REGNUM напоминает, что первый центр выдачи паспортов РФ, куда приедут за документами жители Луганской Народной Республики, был открыт в Новошахтинске (Ростовская область).

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Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.

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