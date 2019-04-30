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Жители ДНР смогут получить паспорта РФ в ростовском селе Покровское

Политика

В Ростовской области открылся второй центр выдачи паспортов жителям Донбасса

Неклиновский район, Ростовская область, 30 апреля 2019, 13:07 — REGNUM  В Ростовской области открылось второе отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области, сотрудники которого будут рассматривать заявления на получение паспорта РФ от жителей Донецкой Народной Республики. Здание расположено в селе Покровском Неклиновского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону 30 апреля.

Стоит отметить, что Неклиновский район граничит на западе с территорией Новоазовского района ДНР.

Напомним, ранее, по неофициальным данным, сообщалось, что центр может быть открыт в посёлке Матвеев Курган (Матвеево-Курганский район).

ИА REGNUM ранее сообщало, что центр выдачи паспортов РФ жителям Луганской Народной Республики был запущен в Новошахтинске (Ростовская область). Заявления как от жителей ЛНР, так и от жителей ДНР будут приниматься через уполномоченным представителей республик.

Получение гражданства РФ не обязывает жителей Донбасса отказываться от гражданства Украины. Это добровольное решение каждого из заявителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ

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Миграция, гражданство, паспортизация
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