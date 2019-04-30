Жители ДНР смогут получить паспорта РФ в ростовском селе Покровское

Неклиновский район, Ростовская область, , 13:07 — REGNUM В Ростовской области открылось второе отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области, сотрудники которого будут рассматривать заявления на получение паспорта РФ от жителей Донецкой Народной Республики. Здание расположено в селе Покровском Неклиновского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону 30 апреля.

Стоит отметить, что Неклиновский район граничит на западе с территорией Новоазовского района ДНР.

Напомним, ранее, по неофициальным данным, сообщалось, что центр может быть открыт в посёлке Матвеев Курган (Матвеево-Курганский район).

ИА REGNUM ранее сообщало, что центр выдачи паспортов РФ жителям Луганской Народной Республики был запущен в Новошахтинске (Ростовская область). Заявления как от жителей ЛНР, так и от жителей ДНР будут приниматься через уполномоченным представителей республик.

Получение гражданства РФ не обязывает жителей Донбасса отказываться от гражданства Украины. Это добровольное решение каждого из заявителей.

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