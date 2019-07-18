18 июля 2019 | Время чтения 8 мин

Избирательная кампания в Улан-Удэ в полном разгаре — этап выдвижения кандидатов завершился, 11 кандидатов намерены перетянуть в свою пользу голоса горожан. Кто из них и почему поднимает тему национализма в многонациональной республике?

Владимир Бадмаев, , 19:33 — REGNUM

В столице Бурятии — Улан-Удэ — завершился этап выдвижения кандидатов в мэры города. Вопреки ожиданиям, желающих побороться за главное кресло Улан-Удэ оказалось немало — 11 человек.

Улан-Удэнский «Арбат» Иван Шилов © ИА REGNUM

10 разгневанных мужчин и одна женщина

Из них пятеро представляют политические партии, поэтому их имена практически гарантированно будут значиться на избирательных бюллетенях 8 сентября. Это Батодалай Багдаев от Коммунистической партии социальной справедливости, Геннадий Бадмаев от «Справедливой России», Вячеслав Мархаев от КПРФ, Алексей Хандархаев от «Гражданской платформы», и, наконец, представитель ЛДПР Николай Чимитов.

Зато не всё ясно с шестью самовыдвиженцами, из которых одна женщина, — им нужно в течение десяти дней собрать подписи полутора тысяч горожан. Впрочем, один из них — исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков — уже сдал собранные в свою поддержку 1612 подписей в 17 папках. Из них работники избиркома проверят 20% на подлинность. Впрочем, беспокоиться за него не приходится, учитывая, что он является представителем республиканских властей на выборах.

Напомним, в феврале 2019 года новоиспечённый политик ушёл с поста первого зампреда правительства Бурятии, чтобы занять кресло главы администрации Улан-Удэ. Которое, в свою очередь, освободилось после добровольно-принудительных отставок прежнего мэра Александра Голкова и сити-менеджера Александра Аюшеева.

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Он же одним из первых фактически начал свою предвыборную кампанию, активно занявшись соцсетями. 14 февраля он оживил свою спящую страницу в «Фейсбуке» и написал в первом же посте о наступлении времени перемен для Улан-Удэ.

«Политикой никогда не занимался, только финансами и хозяйством. Слегка непривычно, поэтому не судите строго. Постараюсь быть с вами искренним. Я буду руководителем, открытым для людей. Вы должны знать — чем занимается руководство города, я буду делиться новостями и результатами», — отметил он.

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Вячеслав Мархаев на первомайском шествии (cc) PavlikOrlov

Фактор национальности

С главным представителем оппозиции всё гораздо сложнее. Пока основные оппозиционные кандидаты упражняются в обвинении друг друга в спойлерстве и подыгрывании власти, не обойдя вниманием и фактор национальности. А учитывая, что Бурятия является многонациональной республикой, от этого вопроса никуда не уйти.

Ранее СМИ назвали кандидата от КПРФ, действующего сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева «главным националистом» на этих выборах, припомнив ему слова о том, что ректором Бурятского государственного университета должен стать представитель бурятского этноса. Сам член компартии от этих обвинений открещивается.

К сильным качествам кандидата можно отнести большую узнаваемость, в отличие от врио главы города, который до недавнего времени был типичным функционером. Кроме того, он опирается на КПРФ, которая преуспела в собирании голосов разочаровавшихся в «Единой России». А таковых сегодня в республике — одном из самых бедных регионов Дальнего Востока — достаточное количество. Возможно, именно это заставило Игоря Шутенкова выдвигаться самовыдвиженцем, дистанцировавшись от ЕР.

Но и слабых мест у бывшего омоновца Мархаева немало. Политика уже успели покритиковать из-за его родственников, имеющих кафе рядом с Этнографическим музеем. Тут пригодились и неосторожные слова, сказанные им по поводу назначения ректора БГУ.

«Разделяй и властвуй» по улан-удэнски?

Впрочем, нельзя исключать и обратной ситуации, когда на разделение избирателей по национальному признаку сознательно пошли власти. В прокоммунистических группах справедливо указали на то, что все главные более-менее значимые оппоненты Игоря Шутенкова этнические буряты. Даже региональное отделение ЛДПР выдвинуло неизвестного в республике Николая Чимитова вместо местного координатора Сергея Дороша.

«Отсюда мы видим, как относятся наши власти к своим избирателям. Они считают, что значительная часть граждан проголосует по национальному признаку, ведь русских в Улан-Удэ большинство. А многие буряты, по их мнению, также будут голосовать только за бурята», — пишут сторонники коммуниста, отметив, что это сделано для того, чтобы отнять голоса у Вячеслава Мархаева.

Впрочем, вряд ли ставка на национальность кандидата будет иметь хоть какое-то значение. Это подтверждают своим избранием предыдущие мэры Улан-Удэ и главы республики, среди которых были как буряты, так и русские. Избиратели благоразумно не обращают внимание на этническую принадлежность кандидатов, оценивая их по совершенно другим критериям.

Евгения Балтатарова Скриншот страницы социальной сети Facebook / Евгения Балтатарова

Экс-зампред и журналист

Так считает, к примеру, журналист и единственная женщина среди кандидатов Евгения Балтатарова, которая пока проявляет наибольшую активность в сборе подписей. Она намерена стать бурятской Сарданой Авксентьевой, совершившей сенсацию на выборах в мэры Якутска. К слову, Балтатарова практически единственная, кто опубликовал полноценную программу, в которой сделала основной упор на сокращении расходов на чиновничий аппарат.

«Я обещала сократить зарплату мэра до реальной, соответствующей средней зарплате высшего менеджмента в коммерческой сфере Улан-Удэ, это примерно 70−100 тысяч в месяц против 400 тысяч, которые сегодня получает мэр. Но так будет не только с моей зарплатой, сокращение расходов коснется всей мэрии», — заявила она, добавив, что в мэрии не будут работать «племянники дяди Баира».

Тёмной лошадкой остаётся бывший полпред правительства Бурятии при президенте России в Москве Мункожап Бадмаев. Многие появление бывшего предпринимателя и чиновника в числе кандидатов в мэры назвали странным.

Его раньше считали членом команды действующего главы республики Алексея Цыденова — в мае 2017 года он был назначен заместителем председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры. Однако проработав на этой должности всего пять месяцев, он улетел в Москву официально представлять Бурятию при президенте России.

Наконец, в мае 2019 года он был уволен с этой должности и заменён более молодым преемником. Намерен ли Мункожап Бадмаев навязать реальную борьбу Игорю Шутенкову, будучи обиженным на руководство республики за своё увольнение, или он станет очередным спойлером, призванным показать иллюзию конкурентных выборов? Это станет понятно очень скоро.

Батодалай Багдаев Скриншот страницы социальной сети Facebook / Батодалай Багдаев

Заммэра и эксперт по шоу

Но всё же наиболее ярким среди кандидатов безусловно является эпатажный телеведущий и шоумен Батодалай Багдаев. Ранее он неоднократно, хоть и безуспешно участвовал на выборах в региональный парламент и в главы республики. А наибольшую известность получил благодаря видеоролику «Китайцы! Китайцы!», в котором называл своего оппонента на выборах в Народных хурал и его жену китайцами.

Не отходит от своего амплуа и на этих выборах, устроив 17 июля одиночный пикет у здания мэрии.

«С холодным рассудком и повязкой Калачакры на голове, горячим сердцем и чистыми руками идём сегодня изгонять коррумпированных чиновников из мэрии Улан-Удэ», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Впрочем, способный устроить шоу Батодалай Багдаев также вряд ли имеет хоть какие-то шансы победить.

Наконец, ещё один кандидат, которого стоит упомянуть, — заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандрахаев. Ранее его называли человеком экс-мэра столицы Бурятии Геннадия Айдаева, и именно он после «воцарения» в городе Александра Голкова, попытался возглавить оппозицию против него.

Однако позже неожиданно принял предложение стать заместителем мэра, то есть своего противника. В своё оправдание он сказал тогда, что он «ни за белых, ни за красных. Я — за город». Это заявление подтвердилось в феврале 2019 года, когда он остался в своём кресле после ухода в отставку мэра Голкова.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Про остальных кандидатов пока можно сказать лишь, что они есть. В последние дня перед завершением выдвижения кандидатур заявились Николай Красиков, сделавший участие на выборах своим хобби, Евгений Меньшиков и Алексей Карнаухов. Несмотря на то, что последний свои шансы на победу считает равными 50% («или выберут, или не выберут»), вряд ли все трое смогут навязать хоть какую-то борьбу фаворитам. То же можно сказать и про кандидатов от ЛДПР и «Справедливой России». «Эсеры» последовали примеру жириновцев, выдвинув кандидатуру малоизвестного предпринимателя Геннадия Бадмаева. Хотя ранее лидер бурятского отделения Иринчей Матханов не исключал своего участия.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUMвыборы в мэры и горсовет столицы Бурятии состоятся впервые за 12 лет. В 2012 году в Улан-Удэ был введен институт сити-менеджеров, а должность мэра стала назначаемой. Однако в декабре 2018 года региональный парламент упразднил должность сити-менеджера и вернул избираемого населением главу города.

Первым и последним назначенным мэром города стал Александр Голков, «прославившийся» в ряде скандалов, в том числе дракой с журналистом федерального телеканала, а также закупкой мусорных баков из Италии. В результате в феврале 2019 года он не вошел в новый состав регионального политсовета «Единой России», что фактически исключило его из списка возможных кандидатов на пост будущего мэра.

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