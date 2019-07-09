Улан-Удэ, , 10:07 — REGNUM

Бурятское отделение «Справедливой России» определилось со своим кандидатом на пост мэра Улан-Удэ. Вопреки прогнозам, им стал не руководитель отделения Иринчей Матханов, а предприниматель Геннадий Бадмаев, ранее участвовавший в праймериз «Единой России» для участия на выборах в городской совет депутатов.

Кроме участия в мэрских выборах, справороссы выдвинули его кандидатуру и на выборы в горсовет Улан-Удэ по 26 округу. Интересно, что 26 мая в ходе предварительного голосования в правящей партии он одержал победу на том же округе. Однако в начале июля он сообщил, что это была лишь разминка.

«Конечно, ни с какой «Единой Россией» я не намерен вступать в коалицию. Их праймериз были для меня своеобразной разминкой, проверкой сил перед настоящей серьезной кампанией — всенародным голосованием на выборах нового мэра Улан-Удэ. Я считаю, что в столице республики давно назрела смена власти», — передает его слова газета «Номер один».

Добавим, что на данный момент желание участвовать в выборах изъявили шесть человек. В качестве самовыдвиженцев пойдут журналист Евгения Балтатарова и исполняющий обязанности главы Улан-Удэ Игорь Шутенков, политик и шоумен Батодалай Багдаев заявился от Коммунистической партии социальной справедливости, сенатор Вячеслав Мархаев — от КПРФ. «Жириновцы», как и справороссы, выдвинули малоизвестного политика Николая Чимитова. Таким образом, из четырех главных партий страны, «Единая Россия» станет единственной, у которой не будет собственного кандидата.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы мэра Улан-Удэ пройдут в сентябре 2019 года впервые за 12 лет. В 2012 году в Улан-Удэ был введен институт сити-менеджеров, а должность мэра стала назначаемой. В декабре 2018 года региональный парламент упразднил должность сити-менеджера и вернул избираемого населением главу города.

Первым и последним назначенным мэром города стал Александр Голков, «прославившийся» в ряде скандалов, в том числе дракой с журналистом федерального телеканала. В результате в феврале 2019 года он не вошел в новый состав регионального политсовета «Единой России», что фактически исключило его из списка возможных кандидатов на пост будущего мэра.

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