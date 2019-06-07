Чиновник, «простая бурятская баба» и настоящий полковник? Выборы в Улан-Удэ

Владимир Бадмаев, , 18:45 — REGNUM

До официального старта избирательной кампании в Улан-Удэ остаётся всего ничего, а о кандидатах от «официальной» оппозиции ничего неизвестно.

Пока точно можно сказать об участии в кампании двух самовыдвиженцев — журналиста Евгении Балтатаровой и исполняющего обязанности главы администрации Улан-Удэ Игоря Шутенкова. То есть «Единая Россия» формально не будет представлять своего кандидата. Готовность участвовать в выборах мэра выразили лидеры местных отделений «Справедливой России» и ЛДПР Иринчей Матханов и Сергей Дорош соответственно.

В то же время пока ничего неизвестно о возможном кандидате от КПРФ, хотя слухов уже предостаточно. Ранее предполагалось, что коммунистов на выборах возглавит мало кому известный в республике депутат регионального парламента Анатолий Ковалёв.

«Однако этот ход был неоднозначно воспринят бурятскими коммунистами. Инсайды из рескома дружно загудели о том, что прокатилась волна возмущения. Мархаеву ставили в вину попытку «слить» выборы мэра путем выдвижения заведомо слабого кандидата Ковалева и предлагали либо идти самому, либо открыть пути молодому политику Баиру Цыренову», — комментирует ситуацию газета «Номер один».

В конце мая бурятские массмедиа сообщили, что кандидатом все же станет лидер регионального отделения партии Вячеслав Мархаев, сегодня занимающий кресло сенатора от Иркутской области. Ссылаясь на неназванные источники, журналисты отмечали, что решение уже принято, осталось лишь его юридически оформить на заседании бюро рескома и в центральном комитете КПРФ. Однако прошла неделя, заканчивается вторая, а официальной информации всё нет.

Общее недоумение выразил экс-лидер регионального отделения ЛДПР Игорь Бобков. В интервью «Эхо Москвы» он отметил, что Мархаеву давно нужно было сделать заявление и начать позиционировать себя, как одного из потенциальных кандидатов в мэры.

«Чего бояться в этом вопросе? Если Мархаев заявится на выборы, это будет очень серьёзная суперконкуренция, и у него есть колоссальный шанс стать мэром Улан-Удэ. Он может им стать очень легко, вообще с полпинка, но я не буду озвучивать в эфире, какие инициативы можно было бы предпринять члену Совета Федерации РФ для того, чтобы всеобъемлюще заявить о своих взглядах и о своих планах», — заявил политик.

По его мнению, известному в республике главе коммунистов гораздо проще вести кампанию, чем кандидату от власти Игорю Шутенкову, всю жизнь проработавшему чиновником, и которого до недавнего времени мало кто знал. И возможно, опасения насчет способностей лидера БРО КПРФ занять кресло мэра не столь уж далеки от истины.

3 июня на федеральном телевидении вышел разгромный сюжет, посвященный политику. Журналисты Рен-ТВ назвали политика главой бурятского тейпа и сообщили о появлении таких подробностей, которые могут «поставить крест на его карьере».

Впрочем, в сюжете выяснилось, что «подробности» связаны с наличием кафе у родственников сенатора и скандалом с одним из его помощников. Намерение же Мархаева, что пока не подтверждено, выдвигаться в мэры Улан-Удэ журналисты объяснили неустойчивостью положения губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

«И ожидаемо, что Мархаев выдернул чеку запасного парашюта: нацелился на хлебное место — кресло мэра Улан-Удэ», — отметил корреспондент.

Журналисты «МК в Бурятии» напоминают, что срок сенаторства Вячеслава Мархаева заканчивается в сентябре 2020 года с завершением полномочий главы Иркутской области. По мнению журналиста, привычка жить и работать сразу на два российских региона — Иркутскую область и Бурятию — раздражает многих политиков с обоих берегов Байкала.

«В затылок отставному полковнику милиции дышит новая поросль управленцев, всегда готовая занять его место. Точнее, сразу два места, с которых сейчас усиленно сталкивают его к авантюристичному (для Мархаева) участию в мэрской кампании. Такое объяснение затянувшегося решения об участии (не участии) в выборах тоже имеет право на существование», — пишет автор.

В рескоме на требования определиться с кандидатом лишь меланхолично заявляют, что время для объявления кандидата еще есть. Сам Мархаев уклончиво ответил лишь, что будет баллотироваться, «если партия скажет».

По мнению аналитиков, нерешительность политика, который «сам себе начальник в БРО КПРФ», объясняется тем, что на весы сейчас брошены имидж успешного политика, высокий государственный статус и положение в обществе. В случае проигрыша на выборах политик сохранит за собой пост сенатора от Иркутской области — до сентября 2020 года.

«Но это будет уже не тот Вячеслав Мархаев, а уязвленный политик, которого Сергей Левченко может и не позвать сенатором на свой следующий губернаторский срок, если он вообще состоится», — отмечает журналист.

В «Номер один» считают, что ситуация еще более сложная, называя выдвижение политика точной невозврата.

«Ему придется биться за свое политическое будущее до последнего патрона. В противном случае сам патрон и его соратники фиаско не простят. Сенатора ждет политическое небытие, хотя вполне обеспеченное сенаторской пенсией и небольшим бизнесом», — пишет автор.

В ситуации неопределенности очевидно пока лишь одно — в ожидании реальной политической конкуренции наблюдатели фактически сами становятся участниками процесса выдвижения кандидата, подталкивая к участию тех из них, кто способен навязать борьбу партии власти. Они не хотят видеть кандидатом от КПРФ Анатолия Ковалева, считая его выдвижение полной капитуляцией. Они также не видят в качестве соперников Шутенкова лидеров эсеров или либерал-демократов.

Чем в результате и вызваны негодование нерешительностью Мархаева — с одной стороны, и робкими надеждами на сюрприз от журналиста Балтатаровой. Которую, к слову, некоторые называют бурятской Сарданой, намекая на возможное повторение мэрских выборов в Якутске в 2018 году, где кандидат-единоросс проиграл Сардане Авксентьевой.

«Мне совершенно плевать на то, что вы обо мне думаете. Я не собираюсь выигрывать выборы, пытаясь вам понравиться, заигрывая и обещая райские кущи. У меня есть видение того, как должен функционировать современный город, какие существуют стандарты и насколько мы от них отклоняемся», — пишет Балтатарова в своей программной статье, начинающейся со слов «Стою я перед вами, простая бурятская баба».

Напомним, выборы в столице Бурятии пройдут в сентябре 2019 года впервые за 12 лет. В 2012 году в Улан-Удэ был введен институт сити-менеджеров, который, по идее, должен был выполнять чисто хозяйственные функции, не отвлекаясь на политику. Мэр назначался из состава горсовета. Однако после череды скандалов с первым и последним назначенным мэром города Александром Голковым, региональный парламент в декабре 2018 года проголосовал за возвращение всенародных выборов.

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