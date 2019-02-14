Потенциальный кандидат в мэры Улан-Удэ вышел в сеть в преддверии выборов

Улан-Удэ, , 14:27 — REGNUM Недавно назначенный заместителем главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков оживил свою страницу в Фейсбуке. Причем, как в прямом, так и переносном смысле. Если раньше публикации на его странице и появлялись, то очень редко и были крайне сухими, то со вчерашнего дня посты стали более интимными и, по мнению самого политика, искренними.

«Политикой никогда не занимался, только финансами и хозяйством. Слегка непривычно, поэтому не судите строго, — пишет он. — Постараюсь быть с вами искренним. Я буду руководителем, открытым для людей. Вы должны знать — чем занимается руководство города, я буду делиться новостями и результатами. Будет много живых встреч, на которых мы с вами скоро встретимся и поговорим о проблемах столицы».

По его словам, настало время перемен для Улан-Удэ, и он готов менять систему, если она неэффективна, обратившись за подсказками к самим горожанам.

«Я понимаю, что без вашего участия и без вашей поддержки мы никогда не сделаем город комфортным для людей. Поэтому подсказывайте, пишите. На что надо обратить внимание, как сделать удобнее и лучше. Если я не смогу ответить, то постараюсь проработать каждый ваш вопрос», — пишет он.

На следующий день, по случаю дня святого Валентина, Игорь Шутенков — бывший налоговик, большую часть жизни проработавший на чиновничьих должностях, — рассказал романтичную историю знакомства со своей женой.

Резкую смену поведения замглавы сити-менеджера в сети эксперты связывают с подготовкой к выборам мэра Улан-Удэ. Однако известная в республике журналист Евгения Балтатарова считает, что в кабинетах власти несколько отстали от жизни, думая, что публичная политика начинается с Фейсбука.

«Это поветска 10-летней давности, когда казалось крутым, что Вячеслав Наговицын (экс-глава республики, прим. ИА REGNUM ) вышел в аську. Сейчас этим никого не удивишь, ни Инстаграмом, ни Фейсбуком», — заявила она.

У технократов, по её словам, проблема в том, что они не политики:

«Назначая Шутенкова, Алексей Цыденов (действующий глава республики, прим. ИА REGNUM ) наверное думал, все в нем хорошо, кроме публичности, ну ничего, научим. И как все технократы — исполнительные и прилежные люди, они думают, что смогут всему научится».

Но исполнение вышло, по ее мнению, довольно неумелое.

Однако политиком и дипломатом бывшему налоговику Игорю Шутенкову стать придется, учитывая настроения в городе. Многим не понравилось, что «отстранение» пусть и непопулярного Александра Голкова (действующий мэр Улан-Удэ, недавно горадминистрации пришлось опровергать активно циркулирующие слухи о его отставке по собственному желанию — прим. ИА REGNUM ) и назначение Шутенкова на далеко не последнюю должность в городе прошло в кулуарах, без учета мнения ни жителей города, ни городских элит. С ними придется договариваться, для чего потребуются навыки несколько иного рода, чем составление отчетов и приказов или даже написание постов в Фейсбуке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый зампред правительства республики Игорь Шутенков на прошлой неделе был назначен первым заместителем сити-менеджера Улан-Удэ. Это назначение, по мнению ряда наблюдателей, говорит о том, что именно он может в будущем стать кандидатом в мэры Улан-Удэ от партии. В тот же день в отпуск ушел действующий мэр Александр Голков, которого к тому же исключили из регионального руководства «Единой России». Несмотря на критику его методов работы, особенно со стороны ряда СМИ, он руководит городом с 2012 года.

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Действующий сити-менеджер Улан-Удэ Александр Аюшеев, по некоторым сведениям, перейдет на работу в правительство, оставив «на хозяйстве города» Шутенкова. Однако все формальные назначения и отставки, как ожидаются, произойдут на ближайшей сессии городского совета депутатов 28 февраля.

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Напомним, в сентябре 2019 года в Улан-Удэ пройдут первые за 11 лет прямые выборы мэра.