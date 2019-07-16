Москва, , 11:57 — REGNUM

Аналитики коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» составили рейтинг устойчивости глав и временно исполняющих обязанности губернаторов регионов России. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Отмечается, что при оценке учитывались общественно-политическая инфраструктура поддержки (взаимодействие с экспертами, лидерами мнений, политическими партиями, выстраивание коалиций поддержки), медийная инфраструктура, интерактивная коммуникация с жителями региона, антикризисный менеджмент и его эффективность, а также сценарное управление выборным процессом.

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Так, слабейший политический менеджмент среди 16 врио губернаторов регионов у Бату Хасикова (Калмыкия) и Олега Хорохордина (Алтай). Слабо отлаженный политический менеджмент у Игоря Артамонова (Липецкая область), Валерия Лимаренко (Сахалинская область), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария) и Александра Беглова (Санкт-Петербург).

В группе врио глав регионов со стандартным политическим менеджментом оказались Роман Старовойт (Курская область), Вадим Шумков (Курганская область), Денис Паслер (Оренбургская область), Андрей Чибис (Мурманская область) и Алексей Текслер (Челябинская область).

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Уверенный политический менеджмент демонстрируют только два врио главы региона — Радий Хабиров (Башкирия) и Александр Осипов (Забайкальский край).

Отмечается, что политический менеджмент врио, назначенных в июне-июле текущего года — Игоря Бабушкина (Астраханская область), Махмуд-Али Калиматова (Ингушетия) и Михаил Развожаева (Севастополь) — оценить затруднительно из-за их недавнего назначения.

Среди всех губернаторов самые устойчивые позиции у Сергея Собянина (Москва), Алексея Дюмина (Тульская область), Станислава Воскресенского (Ивановская область), Андрея Воробьева (Московская область), Дмитрия Миронова (Ярославская область), Глеба Никитина (Нижегородская область), Рамзана Кадырова (Чечня), Владимира Васильева (Дагестан), Дмитрия Артюхова (ЯНАО), Александра Моора (Тюменская область), Василия Орлова (Амурская область), Айсена Николаева (Якутия), Романа Копина (Чукотка), а также Антона Алиханова (Калининградская область) и Александра Цыбульского (Ненецкий АО).

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