Москва, , 10:49 — REGNUM

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уже осенью 2019 года может уйти в отставку. Как сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента РФ, это может произойти в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, которую Кремль проводит дважды в год — осенью и весной.

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Напомним, на должность губернатора Архангельской области Игорь Орлов был назначен в 2012 году, до возвращения прямых выборов глав регионов. В 2015 году он досрочно подал в отставку, чтобы иметь возможность избраться на новый срок уже на прямых выборах. Уже в первом туре он одержал победу, набрав 53% голосов.

Однако на сегодняшний день рейтинг глава региона, согласно данным закрытых соцопросов, очень низок. Так, с октября по март оценки деятельности Орлова жителями региона снизились на 18%. По итогам мартовских опросов глава Архангельской области занял третье место среди губернаторов, замены которых жители хотят больше всего.

Как сообщало ИА REGNUM, призывы об отставке губернатора Архангельской области Игоря Орлова звучат с весны 2019 года. Так, ухода со своего поста главы региона потребовали участники несанкционированного «антимусорного» митинга, прошедшего в Архангельске 7 апреля. Резолюция протестной акции была позднее передана в приёмную администрации президента РФ Владимира Путина.

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Ранее, в марте 2019 года, в администрацию президента РФ был доставлен пакет подписей, собранных за отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Всего за три месяца удалось получить поддержку свыше 25,5 тыс. жителей региона. Сам глава региона заявил, что уходить с поста не собирается. Более того, по словам Орлова, он намерен принять участие в выборах губернатора области в 2020 году.

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