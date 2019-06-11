Названы доходы губернаторов России за 2018 год

Москва, , 11:50 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер возглавил рейтинг российских глав регионов по размеру задекларированных доходов за 2018 год. Рейтинг составил Центр социнноваций «Черный куб».

Паслер за прошлый год заработал более 234 млн рублей. Такой большой доход врио губернатора связан с тем, что до 21 марта 2019 года, то есть до назначения на должность, он занимал пост генерального директора холдинга «Т Плюс». Поэтому в декларации Паслера указан доход, полученный в компании.

В тройку лидеров попали врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, доход которого составляют деньги, полученные в группе компаний АСЭ (инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»), где он был руководителем до декабря 2018 года.

Также сообщается, что почти у всех глав регионов годовой заработок превысил один миллион рублей.

Читайте также: Глава Костромской области вошел в список 10 самых небогатых глав областей