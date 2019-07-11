Москва, , 14:10 — REGNUM

Президент Боливии Эво Моралес 11 июля посетил Российский университет дружбы народов (РУДН) в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Президенту Боливии присвоили научную степень и вручили регалии почетного доктора наук РУДН.

В своей речи Моралес отметил возрастающую роль международного сотрудничества, имеющего своей целью налаживание экономических связей между Россией и Боливией, борьбу с терроризмом, укрепление значения международного права в регулировании международных отношений, а также позитивную динамику в нефтегазовой отрасли национальной экономики.

Глава южноамериканского государства поделился и своими мыслями о формировании справедливого социального общества в своей стране, упомянув главные, по его мнению, принципы, на которые должен опираться любой государственный деятель — честь, достоинство и правда. Президент рассчитывает на более интенсивное сотрудничество в сфере образования, что, по его оценке, приведёт к ещё большему сближению России и Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с боливийским руководителем приземлился в столичной воздушной гавани «Внуково-2». Моралеса примет в Кремле российский президент Владимир Путин.

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