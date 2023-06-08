Москва, 8 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Россия сформировала одну из самых качественных систем поддержки талантов у детей и молодёжи, и это подтверждается блестящими победами на международных олимпиадах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам первого международного форума министров образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства обратил внимание на то, что в России действует одна из самых результативных в мире систем выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодёжи.

«Об этом убедительно свидетельствуют и международные исследования, и блестящие победы наших ребят на международных олимпиадах школьников», — подчеркнул он, добавив, что Россия имеет мощный образовательный потенциал, в стране сильны научные и педагогические школы.

Владимир Путин обратил внимание на то, что главной движущей силой развития в XXI веке является человек, его кругозор и знания, стремление постигать новое.

Он высказал мнение о том, что очень важно, чтобы люди во всех странах имели равные возможности для получения образования, реализации таланта, при этом государства гарантировали доступность образования, активно внедряли современные стандарты.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что считает грубым и недопустимым, когда другие страны бесцеремонно навязывают чужие шаблоны в сфере образования и воспитания. Глава государства добавил, что Россия поддерживает права каждого народа и каждой страны на сохранение самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Владимир Путин отметил, что в последние годы в дело социального попечительства вовлекается всё больше волонтёров и добровольцев, представителей НКО, бизнеса и это является отрадным.