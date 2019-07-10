Триполи, , 10:00 — REGNUM

Город Гарьян подвергся интенсивным ударам с воздуха. Как сообщает 10 июля телеканал Al-Hadath, удары были нанесены боевыми самолётами Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в рамках подготовки наземной операции по восстановлению контроля над населённым пунктом.

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Армия Хафтара отбила атаку на юге Триполи

Попытки вернуть город под контроль ЛНА не прекращает с начала текущей недели, сообщает ТАСС. В первую очередь воздушным бомбардировкам подверглись опорные пункты вооруженных формирований, лояльных правительству национального согласия в Триполи. В настоящее время ливийская армия ожидает прибытия дополнительных ударных отрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии, которая удерживает восточную часть Ливии и большую часть юга страны, Халифа Хафтар начал наступление на Триполи. Он намеревался изгнать из столицы силы, лояльные правительству национального согласия, признанного ООН.

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На днях вооруженные силы Ливии под руководством Хафтара отразили наступление подразделений правительства национального согласия на юге Триполи. Часть наступавших была убита, часть захвачена в плен.

Добавим, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с апреля 2019 года в результате воздушных атак и наземных боёв в Ливии погибли почти 1000 человек и около 5 тыс. получили ранения.