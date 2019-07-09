Триполи, , 11:28 — REGNUM

В совместном заявлении 15 стран-членов Совета Безопасности ООН призвали к прекращению огня в Ливии. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, члены СБ также осудили атаку на лагерь беженцев в пригороде Триполи, Таджуре.

«Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость того, чтобы все стороны в срочном порядке взяли на себя обязательство прекратить огонь», — говорится в совместном заявлении. Члены СБ ООН также отмечают, что «мир и стабильность в Ливии могут быть достигнуты только политическими решениями, но не военными».

Данное заявление СБ стало было первым совместным заявлением, к которому присоединились все 15 членов. Халифа Хафтар, верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии, начал наступление на Триполи в начале апреля, чтобы вывести из столицы силы, лояльные признанному ООН правительству национального согласия.