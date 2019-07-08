Триполи, , 04:22 — REGNUM

Вооруженные силы Ливии под руководством Халифа Хафтара отразили наступление подразделений Правительства национального согласия на юге Триполи, сообщает 8 июля Xinhua со ссылкой на сообщение пресс-службы армии.

«Вооруженные силы отразили нападение правительственных сил в аль-Ахья аль-Баррия (в южной части Триполи)», — говорится в сообщении.

По данным источника, часть наступавших была убита, часть захвачена в плен.

Напомним, ливийский военный Халиф Хафтар руководит Вооруженными силами Ливии с 2016 года. В то время как сформированное при поддержке ООН временное Правительство национального согласия считают Хафтара военным преступником.

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