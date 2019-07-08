Тбилиси, , 13:10 — REGNUM

Поступок телеведущего Георгия Габунии, который в своей авторской программе в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина и его родителей — это повторная попыткой госпереворота. Такое мнение сегодня, 8 июля, в ходе брифинга высказал вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

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«Грязная политическая провокация, которую увидело в эфире «Рустави 2» грузинское общество, представляет повторную попытку государственного переворота», — сказал политик.

По его слова, эта выходка журналиста нацелена на дестабилизацию, создание новой волны конфликта между Грузией и Россией, а также на провоцирование санкций.

Вице-спикер уверен, что высказывания Габунии не являются обычным редакционным эксцессом частной телекомпании, а служат частью «многолетней войны» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» против грузинского народа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в своей авторской передаче «Постскриптум» в эфире грузинского канала «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния в нецензурной форме позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Его поступок вызвал общественный резонанс и резкое осуждение со стороны первых лиц государстве, в частности, президента Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министра Мамуки Бахтадз и председателя парламента Арчила Талаквадзе.

Напомним, отношения между Грузией и Россией обострились в июне, после того, как 20 июня в Тбилиси радикальные элементы атаковали официальную российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия. После этого в грузинской столице начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с сегодняшнего дня, 8 июля, Росия прекращает авиационное сообщение с Грузией.

Депутат Госдумы, глава Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов назвал произошедшее в Грузии «совершенно очевидной попыткой госпереворота и захвата власти радикальными экстремистскими силами».

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