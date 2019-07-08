Тбилиси, , 07:25 — REGNUM

Инцидент в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», где ведущий Георгий Габуния позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, — это не что иное, как провокация. Такое мнение высказали в министерстве иностранных дел Грузии.

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В димпиммии решительно осудили телекомпанию «Рустави 2» за произошедшее.

«Выражения в эфире «Рустави 2» не имеют ничего общего со свободой слова и являются провокацией чистой воды, направленной на осложнение непростой ситуации в российско-грузинских отношениях», — говорится в официальном комментарии главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани, опубликованного в Facebook.

В МИД Грузии обратились с призывом к международному сообществу «дать должную оценку телевидению и конкретно поведению журналиста, руководствуясь международными профессиональными нормами и стандартами».

«Ясно, что имеют место целенаправленные действия, направленные на деэскалацию напряженности», — отмечено в заявлении главы МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 июля, тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» в эфире телеканала «Рустави 2» с ругани в адрес президента РФ Владимира Путина. Это выступление вызвало бурную реакцию у местных жителей, которые пришли к зданию телецентра и потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и увольнения тележурналиста.

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На прозвучавшую в эфире грузинского телеканала грязную ругань в адрес российского лидера также отреагировали первые лица Грузии. Так, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее отвратительным актом провокации. Со словами осуждения выступила и грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Руководство «Рустави 2» приняло решение приостановить вещание до момента, пока не будет обеспечена безопасность работников телеканала. Ника Гварамия заявил, что Путин вполне заслуживает матерных слов, однако нецензурной брани не место в прямом эфире. Позже телекомпания опубликовала официальное заявление с извинениями за нецензурную лексику Габунии.