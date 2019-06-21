Гаврилов: Ассамблея православия стала поводом для госпереворота

Москва, , 11:43 — REGNUM Форум Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) стал поводом для попытки госпереворота в Грузии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил в ходе брифинга депутат Госдумы, глава МАП Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Сейчас в Грузии происходит совершенно очевидная попытка госпереворота и захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом ориентированны из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином Саакашвили», — констатировал парламентарий.

Заседание МАП использовали для дискредитации Грузии как православного государства, полагает он.

В Тбилиси проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней принимали участие делегаты из России, в том числе президент ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Сессия прошла в зале пленарных заседаний грузинского парламента. Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента.