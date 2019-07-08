Тбилиси, , 12:27 — REGNUM

Нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, которые в своей авторской программе «Постскриптум» высказал телеведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, мог позволить себе только «явно очень больной человек». Такое мнение высказал бывший руководитель государственной канцелярии Грузии Петре Мамрадзе.

Читайте также: МИД Грузии назвал провокацией брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

«Для меня и, как потом выяснилось, для многих произошедшее было чистой воды психической и нравственной патологией. Это было сказано явно очень больным человеком», — заявил в беседе с RT Мамрадзе.

По его словам, «исходя из всех традиций культуры Грузии, это в первую очередь было очень грубое оскорбление страны и грузинской нации».

Также по теме: В Совфеде потребовали начать следствие против журналиста «Рустави 2»

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе «Постскриптум» в нецензурной форме высказал неприязнь к российскому лидеру Владимиру Путину. После этого у здания телеканала началась акция протеста, участники которой потребовали увольнения телеведущего. После этого телеканал приостановил вещание.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие у телеканала «Рустави 2» потребовали уволить его ведущего