Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM

Группа депутатов, представляющих «Единую Россию» в разных представительных и законодательных органах, направила обращение к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и заместителю председателя Государственной думы РФ Игорю Лебедеву с требованием извиниться перед жителями Санкт-Петербурга за некорректные высказывания, связанные с выборами главы города. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ру» со ссылкой на копию письма.

Письмо подписано 38-ю депутатами, попытки дискредитации выборов со стороны ЛДПР названы в нём «откровенно хамскими». Единоросы, в частности, напомнили лидерам ЛДПР, что именно «Единая Россия» помогла кандидату от партии (тогда им был Олег Капитанов) собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов для регистрации в избиркоме.

Авторы письма также выразили возмущение попытками «жонглировать священными для каждого ленинградца и петербуржца понятиями», связанными с историей города.

По словам одного из подписавших обращение депутатов Сергея Завалина (Нарвский округ), цитату которого приводит издание, Жириновский «перешел границы возможного, если говорить о ряде его высказываний». «Такое поведение лидера ЛДПР также дискредитирует и саму партию. Не нужно скатываться в крайние ситуации и переходить на оскорбления. Ругани и так хватает, необходима консолидация», — сказал он.

Ранее в интервью ИА REGNUM политолог Павел Данилин выразил мнение, что причиной нападок ЛДПР на врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стало бессилие партии и её лидера Владимира Жириновского. Политолог Дмитрий Солонников и вовсе назвал поведение Жириновского очередной клоунадой.

Напомним, что кандидат от ЛДПР Олег Капитанов сдал в Горизбирком Петербурга 147 подписей депутатов, что недостаточно для прохождения муниципального фильтра. Ври губернатора Александр Беглов предложил Капитанову занять пост руководителя комитета по межнациональным отношениям. Капитанов на предложение согласился и приостановил своё членство в ЛДПР.

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил о «политическом фарсе» в Санкт-Петербурге и пожелал Александру Беглову проиграть выборы.