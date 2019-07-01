Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM

Попытки руководства ЛДПР развернуть некую кампанию против кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, врио главы города Александра Беглова выглядят жалко и смешно, они могут лишь увеличить рейтинг Беглова у петербургских избирателей. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 1 июля политолог Дмитрий Солонников.

Напомним, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) вслед за Владимиром Жириновским обвинил Смольный в том, что кандидат от ЛДПР не смог преодолеть муниципальный фильтр на выборах губернатора Петербурга, а затем согласился на предложенный ему Бегловым пост в исполнительной власти города. Лебедев заявил о «политическом фарсе» и пожелал Беглову проиграть сентябрьские выборы.

Читайте также: Вице-спикер Госдумы пожелал Беглову проиграть выборы

«Клоунские выступления, скорее, создают хороший фон для Александра Беглова. Если клоуны против него, значит он — серьезный политик», — считает Солонников, добавляя, что федеральные лидеры ЛДПР не обладают сколь-нибудь значимым авторитетом в Петербурге.

Политолог также обращает внимание, что петербургская организация ЛДПР «во-многом отличается от общероссийской, и то, как ведут себя лидеры ЛДПР в Москве — не то, как ведёт себя ЛДПР в Петербурге».

«В нашем городе своя жизнь. То, что происходит здесь, гораздо важнее, чем то, что делает ряд забавных политиков в Москве», — отметил Дмитрий Солонников, отмечая системность петербургских членов ЛДПР на политическом ландшафте города.

В связи с этим он не видит никаких шансов на то, что нынешний выпад руководства ЛДПР против Беглова поддержат рядовые партийцы или депутаты Заксобрания Петербурга от этой партии. Наоборот, экс-депутат от ЛДПР Олег Капитанов осваивается с должностью главы комитета по межнациональной политике, которую он с радостью принял от Александра Беглова. Также Солонников напомнил об успешной многолетней работе в должности главы комитета по культуре Санкт-Петербурга другого экс-депутата от ЛДПР Константина Сухенко.

Лидеры ЛДПР, разумеется, используют любой повод, чтобы напомнить о себе в регионах. Но в реальности ЛДПР никак не управляет ситуацией в регионах — в силу оторванности от этой ситуации и слабости кадров, отметил эксперт. На прошлогодних губернаторских выборах в ряде регионов кандидаты от ЛДПР не смогли даже «технически» проиграть в рамках имевшихся договоренностей, настолько слабо их контролирует центральное руководство.

«Серьезно относиться к участию ЛДПР в кампаниях не нужно. Есть слаженная работа петербургских политиков, а что там говорят с думской трибуны, для нашего города не так важно», — резюмировал Дмитрий Солонников.