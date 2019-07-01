Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM

Демарши руководства ЛДПР в отношении врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидата в губернаторы Александра Беглова не будут иметь никаких последствий для него и не повлияют на общий ход губернаторской кампании. Их причиной стало политическое ослабление Владимира Жириновского. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 1 июля директор Центра политического анализа (ЦПА), политолог Павел Данилин.

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«Жириновский и ЛДПР в Петербурге непопулярны», — прежде всего отметил Данилин, поэтому их мнение не отразится на мнении петербуржцев.

Говоря о причинах нападок лидеров ЛДПР на Беглова, эксперт подчеркнул, что «Беглов достаточно жестко дал понять всем политическим игрокам, что Жириновский сильно сдал, и партию контролирует слабо». Именно это произошло в ходе принятия решения о назначении представителя ЛДПР в Петербурге Олега Капитанова на должность главы комитета по межнациональным отношениям и миграционной политике Санкт-Петербурга.

Павел Данилин, политолог «Идея с Капитановым — которого Жириновский называет «Капитоновым», чем показывает, что даже не знает лидеров крупнейших региональных отделений своей партии — она заключалась не в том, чтобы дать ему должность в обмен на отказ от избирательной кампании. Напротив, Беглов помог ЛДПР получить необходимые подписи муниципальных депутатов от «Единой России», потому что в Петербурге ЛДПР не могла рассчитывать на прохождение муниципального фильтра. Беглов не боялся конкуренции, был готов к ней. Но предложил Капитанову приложить свои усилия — если тот действительно что-то хочет сделать для города — на ниве административной работы, в том числе. И не просил того отказываться от избирательной кампании. Но Капитанов решил, что для него будет неправильно конкурировать с Бегловым, а потом идти к нему работать, и пошел сразу к нему работать. Таким образом, была сорвана тема участия лидера ЛДПР в петербургской кампании, и Жириновский был очень расстроен тем, что сам не сможет быть переговорщиком, посредником, игроком на этом поле. Отсюда его жесткая негативная реакция».

Последующее заявление вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева с пожеланием проигрыша Беглова показывает, что эта партия пытается настаивать на том, что имеет право на подобные демарши, добавляет эксперт.

Говоря об отсутствии кандидата от ЛДПР в бюллетене для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга, Павел Данилин отметил, что и без того минимальный процент избирателей ЛДПР будет разделен между другими участниками кампании — например, кандидатами от КПРФ и «Патриотов России», а также самовыдвиженцем Александром Бегловым.

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Напомним, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) вслед за лидером партии Владимиром Жириновским обвинил Смольный в том, что кандидат от ЛДПР не смог преодолеть муниципальный фильтр на выборах губернатора Петербурга, а затем согласился на предложенный ему Бегловым пост в исполнительной власти города. Лебедев заявил о «политическом фарсе» и пожелал Беглову проиграть сентябрьские выборы.

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Ранее Олег Капитанов сдал в Горизбирком Петербурга 147 подписей муниципальных депутатов в пользу своего выдвижения. Однако этого недостаточно для прохождения муниципального фильтра, который в Петербурге составляет 155 подписей.

В свою очередь, Александр Беглов баллотируется на выборах как самовыдвиженец. Он уже сдал в Горизбирком 162 подписи депутатов, представляющих 108 муниципальных советов, и 80 331 подпись избирателей в поддержку своего выдвижения. Необходимый для регистрации минимум составляет, соответственно, 155 подписей муниципалов и 76 359 подписей избирателей. Выборы назначены на 8 сентября 2019 года.