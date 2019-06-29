Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM

Председатель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов ради поста в исполнительной власти Петербурга отказался не только от депутатского мандата в городском парламенте и выдвижения в губернаторы северной столицы, но и от партии. Об этом он сообщил журналистам в субботу, 29 июня.

Напомним, врио губернатора Александр Беглов, конкурент Капитанова на выборах губернатора, предложил тому пост главы комитета по межнациональным отношениям, тот сразу согласился. Затем лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия «не просила у Смольного никаких должностей», и Капитанов будет выдвигаться в губернаторы, иначе ЛДПР начнет масштабную антибегловскую кампанию в городе.

На следующий день Капитанов заявил, что «приостанавливает членство в партии, потому что интересы петербуржцев гораздо важнее».

По мнению политолога Михаила Ковалева, руководство ЛДПР могло быть не до конца осведомлено об истинных причинах, по которым Капитанов, в прошлом бизнесмен, вступил в партийные ряды, каким-то образом получил место в ЗакСе, а потом еще и пошел на выборы губернатора.

«Эта история о том, что лидерам партий — не только ЛДПР, но и многих других — стоит разобраться: люди подобраны у них в регионах насколько идейные? Или же ими движут коммерческие интересы?» — задался вопросом Ковалев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

С другой стороны, заметил политолог, Капитанову повезло, что ЛДПР — партия либерально-демократическая. «А не либерально-рабовладельческая, и отдельный человек может волю проявить, невзирая на мнение лидера», — сказал он.

На его взгляд, Капитанов решил пройти проторенной дорогой, ведь кандидат в губернаторы Петербурга от ЛДПР уже не в первый раз заканчивает свой путь в Смольном. В 2014 году выдвиженец ЛДПР Константин Сухенко, набрав незначительный процент голосов, получил от победителя Георгия Полтавченко пост главы комитета по культуре.

«Как личность, как человек Капитанов посчитал, что это более важный и правильный ход — заняться работой в исполнительной власти», — заметил Ковалев.

Он затруднился предположить, какой процент партийных функционеров и депутатов в России обуреваемы лишь мечтой о чиновничьем кресле, а остальную свою деятельность воспринимают как трамплин.

«Мы этого никогда не знаем до тех пор, пока какой-то скандал не возникнет. Но симптоматично, что Владимир Жириновский перепутал фамилию Капитанова, когда комментировал эти события. Это, возможно, был бы неплохой тест — потроллить партийных лидеров и выяснить, плохо ли они представляют себе собственных людей в регионах или путают их фамилии», — заключил Ковалев.