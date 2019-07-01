Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM

В Центральной избирательной комиссии РФ в настоящее время не видят веских оснований для отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Выявленные в ходе кампании нарушения исправляются в рабочем порядке. Об этом заявил 1 июля замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Мы считаем, что для отмены выборов были определенные основания по некоторым комиссиям. На сегодняшний день уже многое, если не все, исправлено. Мы не видим сейчас оснований», — сказал Булаев журналистам.

Ранее на минувшей неделе глава ЦИК Элла Памфилова допускала возможность отмены муниципальных выборов в Петербурге из-за большого количества нарушений на этапе назначения выборов и регистрации кандидатов. Эти нарушения совершали избирательные комиссии целого ряда муниципальных округов.

«Мы не видим (проблемных) комиссий, может быть, одна, по которой у нас есть проблемы. Мы надеемся, что мы завтра эту проблему тоже решим», — уточнил сегодня Николай Булаев.

При этом он добавил, что жалоб на параллельно идущую кампанию по выборам губернатора Санкт-Петербурга практически нет, сообщает ТАСС.

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Напомним, выборы губернатора и муниципальных депутатов Петербурга состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. На пост губернатора сейчас претендует 28 человек, в течение 10 ближайших дней станет известно, кто из них будет включен в бюллетень, сдав необходимые подписи избирателей и муниципалов.

На местных выборах в органы МСУ предстоит избрать 1550 депутатов в 109 муниципальных образованиях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге.

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