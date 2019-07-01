Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM

Центризбирком России, вместе с Санкт-Петербургской избирательной комиссией, продолжает работу по нормализации ситуации в ходе муниципальных выборов в Северной столице. Однако ЦИК готов обратиться в суд по фактам умышленного нарушения избирательных прав граждан. Врио губернатора Александр Беглов всячески поддерживает работу городской и центральной избирательных комиссий по наведению порядка.

Напомним, рабочая группе во главе с членом ЦИК России Евгением Шевченко 25−27 июня июня провела выездные проверки в Петербурге. В прошедшие выходные в ЦИК работал оперативный штаб, в круглосуточном режиме рассматривались все обращения о нарушениях, велся мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях, при получении сигналов о нарушениях представители территориальных комиссий (ТИК) или Горизбиркома выезжали в соответствующие ИКМО. В частности, проведены проверки в муниципальных образованиях «Екатерингофское», «Сампсониевское», «Сергиевское», «Красненькая речка», «Черная речка» и других.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила обращения в прокуратуру Санкт-Петербурга и в Главное следственное управление Следственного комитета РФ в связи с нарушениями законодательства, выявленными при проверке организации работы избирательных комиссий муниципальных образований МО «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское», «Сергиевское».28 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила обращения в прокуратуру Санкт-Петербурга в связи с нарушениями законодательства, выявленными при проверке организации работы избирательных комиссий муниципальных образований МО «Екатерингофский» и «Красненькая речка».

«ЦИК России поддерживает обращение горизбиркома в правоохранительные органы. Мы продолжаем настаивать на тщательном рассмотрении всех фактов нарушений федерального законодательства, допущенных муниципальными комиссиями Петербурга. Очевидно, что большинство выявленных нарушений являются умышленными действиями, и ИКМО вряд ли решились на такое без, мягко говоря, консультаций с муниципальными и районными органами власти», — отметил зампред ЦИК России Николай Булаев, сообщили в пресс-службе ЦИК.

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Как отмечают в ЦИК, предпринятые Центризбиркомом и Горизбиркомом меры привели к тому, что абсолютное большинство муниципальных комиссий города ведут прием документов в штатном режиме в соответствии с нормами законодательства.

В то же время Николай Булаев сообщил, что в случае дальнейших умышленных действий муниципальных комиссий, ЦИК России оставляет за собой право обратиться в суд об обжаловании неправомерных действий ИКМО Петербурга.

Напомним, ранее врио губернатора Александр Беглов поблагодарил Горизбирком Санкт-Петербурга за его принципиальную позицию по пресечению и профилактике нарушений, допускаемых муниципальными избиркомами.

«Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, и чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята Горизбиркомом, мною полностью поддерживается», — заявил Александр Беглов. Он добавил, что в выявленных нарушениях разберутся правоохранительные органы.

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