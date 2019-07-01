Москва, , 15:56 — REGNUM

В администрации президента РФ отслеживают ситуацию с муниципальной избирательной кампанией в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля при этом подчеркнул, что всеми техническими моментами и возможными нарушениями занимается Центризбирком.

«Администрация президента не может уже в таких деталях заниматься. Этим занимается ЦИК, и именно ЦИК полномочен квалифицировать те или иные ситуации как нарушения, как не нарушения, и принимать какие-то меры», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах июня рабочая группа во главе с членом ЦИК России Евгением Шевченко провела выездные проверки в Санкт-Петербурге. Позднее по факту выявленных нарушений законодательства в организации работы избирательных комиссий муниципальных образований Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила обращения в прокуратуру Санкт-Петербурга и в Главное следственное управление СКР. Речь идёт о МО «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское», «Сергиевское», «Екатерингофский» и «Красненькая речка».

В настоящее время Центризбирком России, вместе с Санкт-Петербургской избирательной комиссией, продолжает работу по нормализации ситуации в ходе муниципальных выборов в Северной столице.