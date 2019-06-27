Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании. Об этом глава ЦИК сказала 27 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Выборы в Петербурге

«Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить», — заявила Элла Памфилова.

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Ранее в тот же день врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил Горизбирком Санкт-Петербурга за его позицию по пресечению нарушений, допускаемых муниципальными избиркомами (ИКМО).

Председатель Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко 26 июня сообщил, что к нему поступило уже почти 300 жалоб на ИКМО в Петербурге. Комиссия направила обращения в правоохранительные органы в связи с выявленными нарушениями законодательства на выборах депутатов муниципальных советов.

Выборы муниципальных депутатов в Петербурге должны пройти 8 сентября 2019 года, в один день с выборами губернатора Северной столицы.