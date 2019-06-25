О реванше России в ПАСЕ и планах США на неё: Радио REGNUM

Москва, 25 июня 2019, 11:00 — REGNUM
- «Освободить» Венесуэлу должна международная коалиция;
- Зеленский не стал встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ;
- Трампа устроит любой исход переговоров с Си Цзиньпином;
- РФ подаёт заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ;
- В Белом доме озвучили темы переговоров Путина и Трампа на G20.
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