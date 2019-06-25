В Белом доме назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20

Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии, чтобы обсудить ряд международных и двусторонних вопросов. Об этом 25 июня сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, передаёт РИА Новости.

Чиновник уточнил, что речь идёт о неофициальной встрече, её дата и время, как и повестка переговоров, пока точно не определены. Тем не менее ожидается, что разговор будет посвящён преимущественно вопросам региональной безопасности, включая Иран, Ближний Восток и Украину. Может быть затронута проблема Венесуэлы, а такжетема «российского вмешательства» в американские выборы.

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп уже неоднократно публично заявлял о намерении провести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным во время предстоящего саммита G20 в Осаке. В Кремле также неоднократно сообщали, что пока конкретных предложений на этот счёт не поступало от американской стороны.

24 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что рабочий график Владимира Путина на саммите будет «чрезвычайно насыщенным» многосторонними и двусторонними встречами. При этом уточнять планы главы государства, касающиеся его возможной встречи с президентом США, он не стал.

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