Трамп готов к любому исходу переговоров с Си Цзиньпином

Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп «удовлетворится любыми итогами» переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу торговли, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, встреча лидеров США и Китая планируется на второй день саммита G20 в японской Осаке.

«Для президента это всего лишь возможность показать свою вовлеченность, так как он очень тесно сотрудничает со своим китайским коллегой. Даже если напряженность в торговле сохранится, у него будет шанс увидеть, далеко ли продвинулся Китай с момента последних переговоров», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что китайские власти ждут от саммита G20 конструктивных шагов по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению замминистра коммерции Китая Ван Шоувэня, перед глобальной экономики стоит ряд вызовов, в том числе и борьба с политикой протекционизма в отдельных странах.

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