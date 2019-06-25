Вторник, 25 Июня 2019 года
05:28:46 МСК

Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ

Политика

Члены делегации хотели «обменяться информацией о вызовах» с главой государства в преддверии сессии ассамблеи

Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ
Иллюстрация: President.gov.ua
Владимир Зеленский

Киев, 25 июня 2019, 05:22 — REGNUM  Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По её словам, в преддверии июньской сессии ПАСЕ в Страсбурге украинская делегация обратилась в администрацию президента с просьбой о встрече, чтобы «обменяться информацией о вызовах, согласовать общий план действий, проговорить, как держать оборону в Совете Европы».

Однако, как сообщила Геращенко, на обращение делегации не последовало ответа ни от администрации президента, ни от самого главы государства. «Наша делегация осталась один на один в этом зале», — написала она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее члены ПАСЕ на заседании в Страсбурге отклонили все 226 поправок к проекту резолюции о возвращении России в ассамблею, которые были внесены украинской стороной, и официально пригласили российскую делегацию к участию в июньской сессии.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия подаёт заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить