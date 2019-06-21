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Депутат Госдумы Гаврилов рассказал о событиях в Тбилиси

Политика

По протоколу почетное место главы парламента отводится именно председательствующему Генассамблеи

Депутат Госдумы Гаврилов рассказал о событиях в Тбилиси
© ИА REGNUM
У здания парламента, где проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия, мобилизованы оппозиция, гражданские активисты и полиция

Москва, 21 июня 2019, 10:32 — REGNUM  Депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ) в интервью «Коммерсанту» прокомментировал ситуацию в столице Грузии Тбилиси, где накануне, 20 июня, начались акции протеста.

По его словам, в кресло главы парламента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) его посадила грузинская сторона.

«По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям», — уточнил депутат, добавив, что мероприятие началось корректно.

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Однако, добавил он, во время перерыва в здание парламента «ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы», после чего он был вынужден покинуть парламент и переместиться в гостиницу, где и завершили заседание.

«Ассамблея приняла коллективное заявление, что мы завершаем нашу сессию ввиду того, что отсутствуют гарантии безопасности участников, а также условия для их плодотворной работы», — резюмировал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, инициаторами и организаторами ажиотажа вокруг председательства российского депутата выступили лидеры партии «Европейская Грузия», бывшие соратники экс-президента Михаила Саакашвили, которых поддержали депутаты от «Национального движения».

Российских делегатов не только оскорбили словесно, но и облили водой, порвали документы сессии, заняли трибуны и места спикера и не позволили продолжить заседание. Позже в Тбилиси начались акции протеста. Поскольку расходиться участники акции не собирались, полиция начала применять слезоточивый газ.

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Беспорядки в Тбилиси
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