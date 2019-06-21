В Совфеде рекомендовали туристам из России воздержаться от поездок в Грузию

Москва, , 09:56 — REGNUM Туристам из России следует воздержаться от поездок в Грузию до тех пор, пока ситуация там не стабилизируется, об этом 21 июня заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, — сказал он. — Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию».

Читайте также: Глава МВД Грузии: «Страну пытаются привести к катастрофе»

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в столице Грузии Тбилиси завершилась скандалом Межпарламентская ассамблея православия, проходившая в здании парламента страны.

Заседание было прервано после того, как председательствующий на нём российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло главы законодательного органа Грузии. Позже в Тбилиси начались акции протеста. Так как расходиться участники акции не собирались, полиция начала применять слезоточивый газ.

Читайте также: Полиция начала разгон акции в Тбилиси