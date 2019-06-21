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Президент Грузии назвала Россию врагом

Политика

«Россия — наш враг»

Президент Грузии назвала Россию врагом
David Monniaux
Саломе Зурабишвили

Тбилиси, 21 июня 2019, 07:20 — REGNUM  В поддержании внутреннего противостояния в Грузии якобы заинтересована Российская Федерация. Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили на странице в соцсети Facebook.

«Россия — наш враг и оккупант, — написал Зурабишвили. — Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия».

По ее словам, никому, кроме России, не идут на руку «раскол» и «внутреннее противостояние» в Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 г. российский делегат Сергей Гаврилов должен был выступить в зале пленарных заседаний грузинского парламента на сессии Генассамблеи МАП. Представители оппозиционных партий Грузии устроили скандал и покинули помещение из-за того, что российскому представителю было предоставлено кресло спикера парламента.

Позже в центре Тбилиси радикалы устроили митинг.

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А также: МИД РФ: Генассамблея православия в Тбилиси стала антироссийской акцией

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Политическая жизнь Грузии
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