Киев готовится к кризису, РФ – к обострению отношений с США: Радио REGNUM

Москва, 19 июня 2019, 08:00 — REGNUM
- Зеленскому в Париже «выстрелили в спину»;
- МИД: Россия держит порох сухим;
- В Кремле не вмешиваются в ситуацию по границе Дагестана с Чечней;
- В Госдуме разработан пакет законопроектов о страховании зарплат;
- Суд запретил властям немотивированно отказывать в проведении митингов.
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