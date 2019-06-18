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МИД: ДРСМД прекратит существование, но Россия держит порох сухим

Политика

Жест доброй воли

Москва, 18 июня 2019, 12:22 — REGNUM  Россия будет в готовности в случае обострения обстановки США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая в Госдуме по вопросу о ДРСМД.

Замминистра напомнил, что 2 февраля президент РФ заявил, что Россия запускает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию систем средней дальности, чтобы «при необходимости парировать потенциал США, который находится в продвинутой стадии в плане создания».

«Но при этом мы будем воздерживаться от шагов по развертыванию таких наших средств где бы то ни было до тех пор, пока это не сделают США. Я думаю, это высшее проявление доброй воли и ответственности с нашей стороны. Но порох мы держим сухим, и мы будем в готовности, если США пойдут на дальнейшую дестабилизацию и на дальнейшее обострение обстановки», — заявил Рябков.

Россия могла бы «вернуться к выполнению договора, если соответствующую готовность проявят США», продолжил он.

«Мы однако уверены, что этого не произойдет, и 2 августа с истечением шестимесячного срока, предписанного договором после американского уведомления о запуске процедуры выхода из него, договор прекратит существование», — сказал замминистра.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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