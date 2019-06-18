Привет от Порошенко: Зеленскому в Париже «выстрелили в спину»

Киев, , 10:55 — REGNUM Украина предупреждает страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису по «мрачному сценарию», который может разразиться грядущей зимой, после завершения действующего сейчас транзитного договора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

Об этом 17 июня заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg.

«Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах», — сказала Зеркаль в своем комментарии.

Украинский дипломат считает «весьма вероятным», что новое соглашение не будет заключено к 1 января 2020 года, когда закончится действующее соглашение между Киевом и Москвой.

Отметим, что украинские эксперты раскритиковали «паническое» заявление Зеркаль, особенно отметив тот факт, что прозвучало оно в день визита президента Владимира Зеленского в Париж. Например, политолог и журналист Максим Кухар называет это заявление «выстрелом в спину» Зеленскому.

«Повод для выстрела — просто рассуждения замглавы МИД. То есть сказать о том, что может быть, а чего быть не может — можно было и месяц назад и месяцем позже. Но глупость была сказана именно в момент визита. Ну так, чтобы половина вопросов к украинскому президенту в Париже и Берлине была о том, точно ли он собрался сорвать поставки газа в ЕС и почему замглавы МИД Украины сейчас этим всех решила напугать», — заявляет эксперт.

Кухар считает, что это классический пример работы чиновника в должности замглавы МИД против своей страны — «ради того, чтобы напакостить сопернику своей политической силы».

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что в европейских подземных хранилищах газа сейчас уже на 20 млрд кубометров газа больше, чем в среднем за два предыдущих года, прирост запасов составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 г. Украина также импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года.

«Газпром» готовится к зиме и очередной «газовой войне», европейские поставщики — тоже. Как результат, транзит газа через Украину за пять месяцев вырос на 8% — дополнительные объемы закачивают в хранилища», — заявил украинский чиновник в начале июня.

Весной президент России Владимир Путин предупредил, что в случае прекращения транзита российского газа с 2020 года Украина может остаться без реверсных поставок топлива из Европы.