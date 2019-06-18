КС РФ запретил властям немотивированно отказывать в проведении митингов

Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Конституционный суд РФ запретил чиновникам отказывать в проведении митингов и других публичных акций, немотивированно ссылаясь на «неопределенность форм и методов обеспечения порядка» в заявке инициаторов. Свое постановление суд провозгласил 18 июня после проверки конституционности статьи 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», передает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба жителя Иркутска Валерия Тетерина. Он пытался провести митинг 9 сентября 2018 года, запланировав 350 участников, а также демонстрацию 7 октября 2018 года с сотней участников. Тетерин обратился в администрацию Иркутска, но его уведомления вернули, не рассмотрев. Чиновники сослались на то, что заявки якобы не соответствуют требованиям закона о публичных мероприятиях.

В частности, организатору митинга указали на то, что он самостоятельно не определил формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медпомощи. Суды, в которые обратился Тетерин, тоже приняли сторону чиновников. Например, в судебных решениях отмечается, что предполагавшееся информирование участников митинга о телефонах полиции и скорой помощи — это не конкретная мера по обеспечению порядка, так что не может служить надлежащей гарантией безопасности жизни и здоровья людей.

Тетерин счел, что его права были нарушены пунктом 5 части 4 статьи 5 и пунктом 6 части 3 статьи 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», так как эти положения содержат правовую неопределенность. Она позволяет органам власти произвольно определять, соответствует ли уведомление о проведении публичного мероприятия требованиям, предъявляемым к указанию форм и методов обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи или нет. По мнению заявителя, это противоречит статьям 1, 19, 29, 31 и 55 Конституции РФ.

Конституционный суд в очередной раз подчеркнул недопустимость «чрезмерного государственного контроля» в отношении мирных собраний и «необоснованного ограничения свободного проведения этих собраний». Суд признал, что организатор мероприятия, который подает уведомление с указанием форм и методов обеспечения общественного порядка и организации медпомощи, в определенной степени оказывается вовлеченным в поддержание общественного порядка и безопасности граждан в пределах своих возможностей.

«Но основную ответственность за правопорядок и безопасность должны принимать на себя органы исполнительной власти субъектов РФ или местного самоуправления или их уполномоченные представители и представители органов внутренних дел. Следовательно, при рассмотрении органом власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложения на организатора заявленного публичного мероприятия подобных обязанностей», — считает суд.

КС РФ отмечает, что схожий подход к соотношению ответственности организатора митинга и властей за сохранение мирного характера его проведения применяет и Европейский суд по правам человека.

Указание в уведомлении форм обеспечения порядка, не отвечающих, по мнению чиновников, требованиям оспариваемого закона, «ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления».

По результатам рассмотрения он обязан предложить организаторам мотивированные предложения об изменении, дополнении или уточнении таких форм и методов, и в случае принятия им этих предложений — не препятствовать проведению акции, указывает Конституционный суд.

Если же согласие не было достигнуто, организатор может обратиться в судебную инстанцию. «При этом суды должны объективно и всесторонне исследовать обоснованность претензий по существу, а также оправданность предложений об изменении указанных организатором форм и методов. Судебное рассмотрение соответствующих споров должно осуществляться в максимально короткий срок до даты проведения мероприятия, так как без этого судебная защита во многом теряла бы смысл», — добавляет КС.

По мнению суда, иное понимание расходилось бы с правовой позицией КС РФ, по смыслу которой, в отсутствие оснований для отказа в проведении мероприятия, органы власти должны предпринять «все усилия для того, чтобы оно состоялось в избранном месте и в запланированное время».

«А не пытаться под любым предлогом изыскать причины для невозможности его проведения, а также вступало бы в противоречие с Конституцией РФ», — заключает Конституционный суд.

Теперь дело заявителя Тетерина подлежит пересмотру, хотя, разумеется, провести митинги и демонстрации в запланированное время спустя год не представляется возможным.