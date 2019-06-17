Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе отказался от роли депутата Европарламента

Вена, , 11:05 — REGNUM Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе отказался от мандата депутата Европейского парламента от Австрийской партии свободы (АПС). Об этом политик сообщил на своей официальной страницы в Facebook 17 июня.

По словам Штрахе, после длительного обсуждения со своими близкими он решил не принимать мандат в Брюсселе. Его возвращение к активной политической работе будет возможно после полного прояснения скандала вокруг встречи на Ибице.

«Брюссель никогда не был моим личным предпочтением в качестве места моей политической работы. Это всегда была Австрия и мой родной город Вена, где я хотел бы активно работать в интересах австрийского народа», — сказал он.

Политик объявил, что его супруга Филиппа Штрахе будет кандидатом на выборах в Национальный совет Австрии — нижнюю палату парламента. Она будет третьим номером в списке венского отделения АПС. Филиппа Штрахе работает в АПС в сфере политики защиты животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая немецкие средства массовой информации опубликовали видеозапись встречи Штрахе с «племянницей русского олигарха Игоря Макарова» на Ибице в 2017 году. На встрече речь шла о возможной помощи АПС на выборах в обмен на покупку акций Kronen Zeitung. Позже выяснилось, что встреча была провокацией. Тем не менее эта публикация привела к отставке коалиционного правительства Австрии во главе с Себастьяном Курцем. Внеочередные выборы пройдут в стране в сентябре 2019 года.

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