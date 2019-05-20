Канцлер Австрии рассказал, кто мог заказать «политическое убийство» Штрахе

Вена, , 08:37 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц не исключает, что скандал вокруг подавшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе мог быть спланирован политическими оппонентами. В интервью газете Kronen Zeitung от 19 мая он назвал имя предполагаемого исполнителя политического заказа.

«Социал-демократы неоднократно задействовали Таля Зильберштейна в предвыборных кампаниях, он известен во всем мире как организатор таких акций для устранения политических конкурентов. Он, безусловно, один из лучших в этом ужасном бизнесе и практиковал подобное во многих странах мира. Поэтому я считаю, что это очень вероятно. К сожалению, у меня нет доказательств, но я по собственному опыту знаю, к каким методам готовы прибегать социал-демократы с Зильберштейном», — сказал канцлер.

Таль Зильберштейн — израильский предприниматель и политический консультант. В 2017 году за две недели до выборов в Национальный совет Австрии разразилось так называемое «дело Зильберштейна», известное также как «грязная кампания». Тогда выяснилось, что правящая Социал-демократическая партия Австрии наняла политконсультанта с целью дискредитировать Курца и его окружение: ему попытались навязать имидж антисемита.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе вице-канцлера Австрии, лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе обвинили в тайной сделке с русским олигархом в обмен на помощь партии на парламентских выборах 2017 года. 18 мая Штрахе подал в отставку. В стране пройдут внеочередные выборы.

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