Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Вена, , 02:57 — REGNUM Роль племянницы российского олигарха, которая фигурировала в скандале с австрийским экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, сыграла боснийская студентка, пишет газета Kronen Zeitung.

По данным источников издания, скандальное видео, в котором фигурировал Штрахе, было подготовлено группой из немецкого детектива, адвоката из Вены, двух криминалистов и студентки, свободно говорящей по-русски. Эта женщина представилась Штрахе как племянница олигарха из России.

Источники утверждают, что она получала гонорар за исполнение этой роли, разрушившей карьеру Штрахе, в размере семи тысяч евро в сутки. Исполнительницу роли тщательно подбирали. Для операции с участием Штрахе специально готовили и виллу на Ибице (Испания).

Также утверждается, что Штрахе напоили, причём ему были подмешаны препараты для «разговорчивости». То же произошло и с его помощником Йоханном Гуденусом.

Напомним, на видео, в котором фигурировал Штрахе, он и Гуденус на Ибице в 2017 г. вовлечены в разговор с женщиной, представившейся племянницей русского олигарха. Она предложила профинансировать избирательную кампанию Австрийской партии свободы, а для себя просила доступ к строительным государственным контрактам в Австрии.

После публикации этого видео Штрахе подал в отставку, а в результате вотум недоверия был выражен всему австрийскому правительству во главе с Себастьяном Курцем. Бывший канцлер заявил, что надеется после досрочных парламентских выборов снова возглавить правительство, чтобы продолжить прежний курс.

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