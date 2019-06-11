Австрийская партия свободы предлагает Курцу вновь создать коалицию

Вена, , 15:33 — REGNUM В середине мая в Австрии потерпела крах правящая коалиция правой Австрийской партии свободы (АПС) и консервативной Австрийской народной партии (АНП). После того, как многие средства массовой информации исключили возобновление коалиции после досрочных выборов, АПС предложила своим бывшим союзникам вновь объединить усилия, пишет газета Bild 11 июня.

Бывший министр внутренних дел Австрии, член АПС Херберт Кикль опубликовал на своей странице в Facebook призыв к лидеру АНП, бывшему канцлеру Себастьяну Курцу.

«Господин Курц, это же очень просто! Если вы боитесь красно-синей коалиции, Вам могут помочь. Мы просто продолжим путь совместных популярных реформ, от которого Вы недавно отказались из-за давления старой АНП. Этого хотело бы большинство населения», — написал Кикль.

Как сообщало ИА REGNUM, «бирюзово-голубое» правительство Австрии было отправлено в отставку в мае этого года из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (АПС), обвиненного в тайных переговорах с «племянницей русского олигарха». В сентябре 2019 года пройдут досрочные парламентские выборы, временное правительство возглавила бывший председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.

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