Понедельник, 17 Июня 2019 года
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США и Иран на пути к войне, РФ и Британия — к «потеплению»: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 мск

США и Иран на пути к войне, РФ и Британия — к «потеплению»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 17 июня 2019, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1573.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовская Аравия готова к войне, Албания погрузилась в хаос: Радио REGNUM

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