США и Иран на пути к войне, РФ и Британия — к «потеплению»: Радио REGNUM

Москва, 17 июня 2019, 11:00 — REGNUM
- США готовы применить к Ирану любой сценарий, включая военный;
- СМИ сообщили о возможной встрече Путина и Мэй на G20;
- Саакашвили хочет вывезти Верховную раду из Киева;
- О «кадровом резерве» Минобрнауки России;
- В Екатеринбурге епархия отказалась строить храм в скандальном сквере.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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