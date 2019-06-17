Помпео: США готовы применить к Ирану любой сценарий, включая военный

Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Рост напряженности в отношениях с Ираном вынуждает США рассмотреть любые сценарии действия в отношении Тегерана, включая и военный. Об этом в эфире передачи «Лицом к нации» на телеканале CBS заявил 16 июня госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий, которые могут восстановить сдерживание (Ирана — прим. ИА REGNUM)», — заявил Помпео.

По словам госсекретаря США, в Вашингтоне «рассматривают полный спектр вариантов», в том числе и военный. И президент США Дональд Трамп сделает все необходимое для того, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. Хотя вариант с реальными военным действиями не самый желательный для США.

«Президент Трамп очень ясно сказал, что он не хочет идти на войну», — подчеркнул Помпео.

Напомним, антииранская кампании начала набирать обороты в связи с недавними событиями в Оманском заливе, где в территориальных водах Ирана атаке подверглись два нефтяных танкера. По мнению США, подрыв танкеров организовал Иран, однако Тегеран обвинения в свой адрес отрицает.

Поспешил обвинить Иран и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, заявив о том, что Иран «поддерживает терроризм и распространяет убийства и разрушения».