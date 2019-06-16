Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.

В храмах Екатеринбурга озвучено архипастырское послание верующим в связи с празднованием дня Святой Единосущной и Животворящей Троицы. В нём и содержатся слова о том, что епархия отказалась строить главный собор города в сквере.

Сейчас под храм ищут новую площадку. Епархия готова строить собор Святой Екатерины в «месте, достойном её святости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возведение храма в сквере у Драмтеатра вызвало протесты части горожан. После них власти решили провести опрос населения, чтобы определить подходящую для собора площадку.

При этом епархия долгое время продолжала настаивать именно на сквере как месте будущего кафедрального собора. Напомним, это уже третья площадка, от которой ей в итоге пришлось отказаться. В 2010 году храм хотели построить на площади Труда, на историческом месте, а в 2017-м — в акватории городского пруда. Но во всех случаях попытки наталкивались на протесты определённой части горожан.