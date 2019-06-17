Как в Кутаиси: Саакашвили хочет вывезти Верховную раду из Киева

Киев, , 03:18 — REGNUM Перенести административный центр Украины за пределы Киева предложил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Своими желаниями он поделился с украинцами 16 июня в эфире телеканала «112 Украина».

Вспоминая опыт по перенесению парламента Грузии из Тбилиси в город Кутаиси, Саакашвили заявил, что хотел бы нечто подобное сделать и на Украине. По мнению бывшего советника президента Украины Петра Порошенко, подобные манипуляции послужат оздоровлению власти.

«Мы перенесли парламент в Кутаиси, и я хочу, чтобы в Украине тоже сделали, административный центр вынести за пределы Киева, в новое здание. С чистого листа начать», — заявил Саакашвили.

Напомним, парламент Грузии переехал из столицы в Кутаиси в 2012 году. Кутаиси — административный центр края Имеретия, важнейший экономический центр на западе страны. От Тбилиси город отделяет 230 км пути.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что по вине коррупционеров на Украине отсутствует современная архитектура.

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