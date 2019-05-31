Малайзия заступилась за РФ, Эстония охотится на её граждан: Радио REGNUM

Москва, 31 мая 2019, 17:00 — REGNUM
- Эстония охотится на программистов из России;
- В Малайзии заявили о невиновности России в катастрофе MH17;
- Российский дипломат объявлен в Косово персоной нон грата;
- Путин присвоил новые названия российских аэропортов;
- Парламент Петербурга назначил выборы губернатора.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1526.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина заявила о войне на двух фронтах, в том числе с РФ: Радио REGNUM